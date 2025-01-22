Sobaya benzin döktü! Feci şekilde yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 75 yaşındaki Ali Rıza Bayraktar, sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Benzinin dökülmesi ile alevler yükseldi. Çıkan alevlerden dolayı Bayraktar’ın vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çaylıca Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan ve sobayı tutuşturmak için benzin döken Ali Rıza Bayraktar, alevlerin parlaması nedeniyle vücudunun çeşitli yerleri yanarak ağır yaralandı.

Sobaya benzin döktü! Feci şekilde yandı

Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Bayraktar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sobaya benzin döktü! Feci şekilde yandı

Sobaya benzin döktü! Feci şekilde yandı

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