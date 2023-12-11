Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'detinerle sobayı yakmaya çalışırken alevler içinde kalan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK: İHA
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

Olay, 30 Kasım'da Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki Ömer Girgin tiner ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler içinde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Girgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

aw096274-01.jpgYAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Girgin, dün akşam tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Girgin'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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