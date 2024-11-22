Sobayı tinerle yakmaya çalışması felakete dönüştü: 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sobayı tinerle yakmaya çalışması felakete dönüştü: 2 yaralı var

Aydın Kuşadası'ndaki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde sobayı tutuşturmak için kullanılan tiner ve mazot sonrası çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sanayi Sitesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde sobayı tutuşturmak için kullanılan tiner ve mazot sonrası çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, Değirmendere Mahallesi Sanayi Sitesi 7. Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. isimli marangoz ısınmak için sobayı yakmak istedi. Soba içine tiner ve mazot döktüğü sırada soba bir anda alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Alevlerin sıçramasından dolayı Orhan K., yüzünden ve kollarından, bir kadın ise elleri yanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının neden olduğu maddi hasar ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Sobayı tinerle yakmaya çalışması felakete dönüştü: 2 yaralı var

Sobayı tinerle yakmaya çalışması felakete dönüştü: 2 yaralı var

Son Haberler
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi
Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Bursa’daki yangında ev kule döndü
Bursa’daki yangında ev kule döndü
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor? Uzmanlar ne diyor? Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor?