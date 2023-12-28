Sodalı köfte nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Sodalı köfte nasıl yapılır?
İşte sodalı köfte tarifi...

Sodalı köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

1 adet soğan

500 gram kıyma

1 çay bardağı ekmek içi ya da galeta unu

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı maden suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı köfte baharatı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

4-5 adet biber

3-4 adet domates

Sıvı yağ

Hazırlanışı

Kıymaya 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, ekmek içi veya galeta unu, baharat, kabartma tozu ve maden suyu eklenir.

Yoğurulur ve en az 2 saat, zaman varsa ise 1 gece dolapta dinlendirilir.

Cevizden büyük parçalar alınarak şekillendirilir ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyulur.

Yanına biber ve domates koyulur ve sebzelerin üzerine biraz yağ sürülür.

200 derecede yüzü kızaran köfteler çevirilir ve tekrar fırına koyularak kızarıncaya kadar pişirilir.

Sıcak servis edilir.

Afiyet olsun…

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