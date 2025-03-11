Şofben faciası! Baba ve kız hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Şofben faciası! Baba ve kız hayatını kaybetti

Kırıkkale’de baba ve kızı şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlendi. Oğlu babası ve kardeşinden haber alamayınca girdiği evde babasının ve kardeşinin hareketsiz şekilde yatması üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy (31) ile iletişim kuramayan Onur Ersoy, durumu kontrol etmek için evlerine gitti.

Kapıyı açmadıkları için içeridekilerin durumunu görmek amacıyla mutfaktaki camdan içeri bakan Onur Ersoy, babası ve kız kardeşinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz şirketi yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Seher Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edilirken, Fikri Ersoy hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre, baba ve kızının ölümüne evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazın neden olduğu belirlendi.

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