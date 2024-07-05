Sofraların demirbaş lezzetine rekor zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son verilere göre, şebeke suyu kullanım ücretlerindeki yüzde 12,69'luk ve taze meyve fiyatlarındaki yüzde 8,47'lik yükseliş listede ilk sırada.

SOFRALARIN DEMİRBAŞINA ZAM

Haziran ayında, ekmek fiyatlarında ise yüzde 5,94'lük bir artış gözlendi. Öte yandan, geçen ay fiyatı en çok düşen ürünler arasında yüzde 8,03 ile patates ve diğer yumru bitkiler yer aldı. Yumurta ve yumurta ürünlerindeki fiyat düşüşü yüzde 6,57 olarak belirlenirken, kümes hayvanları etinde yüzde 3,89, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında yüzde 2,32, dana etinde ise yüzde 2,29'luk bir azalma saptandı.

LİSTENİN İLK SIRALARINDA İSE ŞEBEKE SUYU VE TAZE MEYVELER BAŞI ÇEKTİ