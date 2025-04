Sofranız kalbinizi kurtarabilir! Kalp hastalıklarını önlemenin lezzetli yolu

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün.

Bilimsel çalışmalar, Akdeniz diyeti, omega-3 yağ asitleri, lifli gıdalar ve düşük sodyum tüketiminin kalp-damar sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

ABD, İngiltere ve Avustralya’dan önde gelen kardiyologlar ve beslenme uzmanları, kalp hastalıklarına karşı beslenmenin gücüne dikkat çekti.

Yüksek kolesterol, hipertansiyon ve obezite gibi risk faktörlerini kontrol altına almak için sofranızda yapmanız gereken değişiklikleri ve uzman önerilerini mercek altına alındı.

BESLENMENİN KALP ÜZERİNDEKİ GÜCÜ

Kalp hastalıkları, koroner arter hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi durumları kapsadı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl 17,9 milyon kişi kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, beslenme alışkanlıkları bu tabloyu değiştirebilir.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, Akdeniz diyetine bağlı kalan bireylerde kalp hastalığı riskinin %30, kalp krizine bağlı ölüm oranının ise %25 azaldığını gösterdi.

Akdeniz diyeti; zeytinyağı, taze sebze-meyve, tam tahıllar, balık ve az miktarda kırmızı et içerdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Deepak Bhatt, “Beslenme, kalp sağlığını doğrudan etkiler. Doymuş yağlar ve işlenmiş karbonhidratlar yerine, antioksidan ve omega-3 açısından zengin gıdalar tercih edilmeli” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Susan Jebb, “Akdeniz diyeti, sadece kalp hastalıklarını önlemez, aynı zamanda genel yaşam süresini uzatır. Bu diyet, iltihabı azaltır ve damar sağlığını korur” dedi.

KALP DOSTU BESİNLER: BİLİM NE ÖNERİYOR?

Bilimsel araştırmalar, kalp sağlığını destekleyen belirli besin gruplarını öne çıkardı:

Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, sardalya ve keten tohumu gibi omega-3 kaynakları, kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve trigliserit seviyelerini azaltır.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada iki porsiyon yağlı balık tüketenlerde kalp krizi riskinin %20 azaldığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos, “Omega-3, damar iltihabını azaltarak kalp krizini önler. Balık tüketemeyenler, doktor kontrolünde omega-3 takviyesi alabilir” dedi.

Lifli Gıdalar: Yulaf, tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler, kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeler. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, günde 25-30 gram lif tüketenlerde kalp hastalığı riskinin %15 azaldığını ortaya gösterdi. Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Peter Clifton, “Lif, bağırsak sağlığını destekler ve kolesterolü bağlayarak atılımını hızlandırır” dedi.

Antioksidanlar: Meyve ve sebzeler, özellikle yaban mersini, ıspanak ve domates, antioksidanlarla doludur ve damar sağlığını korur. Circulation’da yayımlanan bir çalışma, renkli sebze ve meyve tüketiminin damar sertliği riskini %10 azalttığını gösterdi. İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tom Sanders, “Antioksidanlar, damar duvarındaki oksidatif stresi azaltarak kalp krizi riskini düşürür” dedi.

KAÇINILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, kalp hastalıkları riskini artıran besinlerden uzak durmayı önerdi. İşlenmiş etler, trans yağlar, şekerli içecekler ve aşırı tuz, kalp sağlığını tehdit etti. BMJ’de yayımlanan bir çalışma, haftada 150 gram işlenmiş et tüketenlerde kalp hastalığı riskinin %50 arttığını gösterdi.

Stanford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, “Tuz, kan basıncını yükselterek kalbi zorlar. Günlük tuz alımını 2.300 mg ile sınırlamak, hipertansiyon riskini azaltır” dedi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Uluslararası uzmanlar, kalp dostu bir beslenme için şu önerilerde bulundu:

Akdeniz Diyeti: Zeytinyağı, balık, sebze ve tam tahıllara odaklanın. Kırmızı eti haftada bir kezle sınırlayın.

Porsiyon Kontrolü: Aşırı kalori alımı, obezite ve kalp hastalığı riskini artırır. Küçük tabaklar kullanmak, porsiyonları dengelemeye yardımcı olur.

Yemek Pişirme: Kızartma yerine fırın, buhar veya ızgara yöntemlerini tercih edin.

Etiket Okuma: Paketli gıdalarda sodyum, şeker ve trans yağ içeriğine dikkat edin.

Düzenli Kontrol: Kolesterol ve kan basıncı seviyelerini düzenli olarak ölçtürün.

Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Stephen Kopecky, “Beslenme, ilaç kadar güçlü bir araçtır. Kalp hastalığını önlemek için küçük değişiklikler büyük fark oluşturur” dedi. Ayrıca, haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, beslenmenin etkisini artırdı.

KALBİNİZİ BESLEYEREK KORUYUN!

Kalp hastalıkları, doğru beslenme alışkanlıklarıyla önlenebilir bir tehdit. Bilimsel araştırmalar, Akdeniz diyeti, omega-3, lif ve antioksidanların kalp sağlığını güçlendirdiğini kanıtladı.

Uzmanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durmayı ve düzenli sağlık kontrollerini önerdi.