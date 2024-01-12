Sofur bitkisi neye yarar



Doğadaki binlerce bitki hastalıkları iyileştiriyor. Sofur bitkisi de öyle bir bitki. İşte yararları...

Boyu 2 metreyi buluyor. Tırmanıcı karakterde, güneşsiz ve rutubetli yerleri seviyor.

Özellikle yaz aylarında mor renkli çiçekler açıyor. Kokusu tam tersi kötü.

Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu'da yetişiyor. Diğer ismi Kır yasemini.

Solanum Dulcamara, Latince Adı...



Dalları ilk ya da sonbaharda kesilerek, güneşte kurutuluyor. Suyla kaynatılarak çay gibi tüketiliyor.



İçeriğinde Dulcamarin, Soladulcin, Solacein gibi alkaloidler ve saponin bulunuyor.



İŞTE YARARLARI

Terletiyor

Balgam söktürüyor.

Müshil yapıyor.

Cinsel isteği azaltıyor.

İdrar söktürüyor.

Ağrıları dindiriyor.

Uyku veriyor.

Egzamaya iyi geliyor.

ZARARI



Yüksek dozlarda bulantı, kusma, ishal yapıyor.