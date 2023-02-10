Soğuk hava bel fıtığını tetikler mi?



Kimi insanlar belin arkasında hafif bir ağrı oluştuğundan yakınırken, kimileri ise beli tamamen tutulduğu için hiç hareket edemediğinden yakınır. Eklemlerimiz zaman içinde çeşitli nedenlerde dejenerasyona, yani değişikliklere uğradığı için az veya çok soğuktan etkilenir. Düzenli egzersiz yapmayan, fazla kilosu olan, ters hareketlerde bulunan veya kireçlenme sorunu yaşayan kişilerin eklemlerinin çevresindeki kaslar ile bağlar gerilir, kireçlenir, çevresindeki kaslar zayıflar ve kasların boyu kısalır. Eklem ve çevresindeki tüm bu olumsuz değişimler ‘dejenerasyon’ olarak adlandırılır. Soğuk hava nedeniyle de kas ile bağlar gerilince, belimizde ağrı oluşur. Soğuk nedeniyle gelişen ağrının derecesi ise kişiden kişiye değişir.

SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLER Mİ

Soğuk hava, özellikle bel sağlığına dikkat etmeyen kişilerin omurgasında yer alan eklemlerdeki kas ile bağların gerilmesine yol açıp, bel fıtığını tetikleyebilir. Soğuk hava doğrudan bel fıtığına sebep olmaz. Ancak eklemlerde sorun varsa, bel fıtığına zemin hazırlayabilir. Bunun sonucunda, örneğin normalde yerden 5 kiloyu kaldırdığınızda belinizde hiçbir sorun oluşmazken, soğuk hava nedeniyle omurgada yer alan eklem çevresindeki kasların gerilmiş, kas boyu kısalmış ve gücünü yitirmiş olması nedeniyle bel fıtığı gelişebilir.

AĞRINIZ VARSA HAREKET ETMELİ Mİ

Toplumda hareket etmenin bel ağrısına iyi geldiği yönünde yanlış bir inanış var. Sanılanın aksine hareket etmek, omurganın daha da stres altında kalmasına, zorlanmasına sebep olur. Bu nedenle beliniz ağrıdığında yapmanız gereken şey; hareket etmekten kaçınmak ve doktorunuzla görüşünceye dek istirahat etmek olmalıdır.

HER BEL AĞRISI FITIK MI

Ağrıya bel fıtığı veya kanal darlığı gibi patolojiler de eşlik ediyorsa, bu durumda cerrahi yönteme başvurmak gerekebilir. Bel ağrısı tedavisi altta yatan nedene göre değişir. Bel ağrısının yüzde 95’i soğuk hava ve belin kaldıramayacağı kuvvet altında kalması gibi mekanik nedenlerden kaynaklanır. Bu durumlarda medikal tedavi ve istirahat yeterli gelir. Ancak kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar gelişigüzel alındığında mide-bağırsak patolojileri gibi yan etkiye yol açabildikleri için doktor önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalı. Bel ağrılarının yüzde 5 gibi küçük bir oranının nedeni ise bel fıtığıdır.

BELİNİZİ SOĞUKTAN KORUYUN

Bel ağrısına neden olan ağır eşya taşıma ve aşırı kilo alımının yanı sıra neden olan soğuk havaya karşı şu önlemleri alabilirsiniz:

Spor yaparken terliyorsanız, çamaşırlarınızı sık sık değiştirin.

Fazla kilolarınızdan kurtulun.

Bir saatten fazla oturmayın veya ayakta kalmayın.

Ağır bir yük taşımayın veya çevrenizden destek alın.

Soğuk havada dışarıya çıktığınızda kalın giysiler giyin.

Klimanın doğrudan omurganıza gelmesini önleyin.

Çok sıcak bir ortamda bulunuyorsanız, aniden soğuk ortama çıkmayın.

Her gün düzenli olarak egzersiz yapın.