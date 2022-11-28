Soğuk havalar çorbalara olan talebi artırdı

Sonbaharla birlikte hava değişimleri insanların sık hasta olmasına neden oluyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuyan havalar vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Değişken havalarda hasta olmak istemeyen ve korunmak isteyenler ise çeşitli çorbalar ile bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sabah ve öğle tüketilen çorbalar hakkında konuşan şef sakatat çorbalarının sık tercih edildiğini aktardı. şef Asar, "Kelle paça, ayak paça, kuzu gerdan, işkembe, mercimek ezogelin gibi çorba çeşitlerini insanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor. Sabahları paça ve sakatat çorbaları çok fazla tercih ediliyor" dedi.

(Kaynak: İHA)