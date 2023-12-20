Soğuk havalarda bunları yapan kendini dipdiri hissediyor

Kışın vücut direnci düşüyor ve beden enerji daha çabuk tüketiyor. Bu nedenle soğuk havada hem metabolizmamızı çalıştırmamız hem de hastalıklardan korunmamız gerekiyor. İşte yapılması gerekenler:

SU İHMAL EDİLMEMELİ

Günde ortalama 2,5-3 litre su içilmesi gerekiyor. Çünkü su toksinlerin ve metabolize edilen yağın vücuttan daha hızlı atılmasını sağlıyor.

YEMEKLERE PUL BİBER

1 tane kırmızı biber bunun için yeterli. Acı biberdeki yakıcı özelliği bulunan capsaicin metabolizmayı hızlandırıyor. Yedikten sonra metabolizma hızını 2 katına çıkarıyor.

AZ VE SÜREKLİ YİYİN

Sindirimden sonra ise metabolizma hızı yavaş yavaş düşer. Hızının devamını sağlamak için gün içinde 3 ana öğün yerine 4-5 ara öğün yemek yararlı olacaktır. Böylelikle uzun süreli tokluk hissi sağlanabilir.

KAHVALTI YAPIN

Gün içinde ilk tercih edeceğimiz besinler vitamin ve mineral deposu sebzeler yerine, nişastalı-yağlı yiyecekler metabolizmamızı yavaşlatır. Bunların aksi olanlarını yemenizde yarar var. Aksi halde halsiz hissedebilirsiniz.



SOĞAN SARIMSAK ÇOK ÖNEMLİ

Soğan ve sarımsak hücrelerin yağ depolarını azaltmasına yardım edebilir. Soğanın içinde bulunan cystein çok kuvvetli bir antioksidan. Sarımsak antimikrobiyel özelliğinden dolayı bağışıklık sisteminin adeta kalkanı oluyor.



Yemeği erken yiyin.

Meyve yemeyi ihmal etmeyin.

Yeterli lif ve protein alın.