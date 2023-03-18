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Soğuk havalarda cildinize bunları sakın yapmayın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, soğuk havaların cildi hassaslaştırdığını ve bu dönemde cilt sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozkurt, soğuk havalarda yapılmaması gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:13
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Soğuk havalarda cildinize bunları sakın yapmayın

Soğuk havalarda cildinize bunları sakın yapmayın
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DHA'nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, soğuk havaların ciltte bıraktığı hasarlardan korunma yollarını anlattı. Soğuk havalarda cildin kurumaya meyilli olduğunu söyleyen Bozkurt, şunları sıraladı:

Su içmeye özen gösterin

Su içmenin cilt üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Dr. Bozkurt, "Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimine özen gösterilmelidir. Nemlendiriciler ve serumlar cildi nemlendirir elbette ama bu yüzeyden bir nemlendirmedir. Yeterince su içmeyen kişiler, cilt susuz olacağından nemlendirici ürünlerden yeterli verim alamazlar. Bu nedenle yaz kış demeden yeterli miktarda su içerek cilde ihtiyaç duyduğu nem verilmelidir" ifadelerini kullandı.

-Soğuk havalarda cilt nemini kaybeder bu nedenle de cilt yüzeyinde sertleşme meydana gelebilir. Bu dönemlerde özellikle yatıştırıcı, nem veren, onarıcı ve bariyer güçlendirici ürünlerin kullanılması cilt sağlığı açısından oldukça önemlidir.

-Doktorunuzun da tavsiyesi ile hyalüronik asit, seramid ve peptid içeren ürünler özellikle soğuk aylarda cilt bakım rutinine eklenmelidir.

-Dudaklar ve eller de gün içinde ihmal edilmemeli, sık sık nemlendirilmelidir.

-Öncelik mutlaka cilt temizliği olmalı. Çevresel etmenler gözenekleri tıkayabilir, bu da cildin oksijensiz kalmasına ve cansız, mat bir cilt görünümüne neden olur.

-Yüzü çok sıcak suyla yıkamak cildi iyice kurutacağından ılık su ile yıkanmalıdır.

Cilt tipim yağlı demeyin, nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Cilt bakımında en önemli adımlardan birinin de nemlendirme olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Bozkurt, "Cildi nemlendirmek her mevsimde çok önemli fakat soğuğun etkili olduğu aylarda cilt kurumaya daha yatkın olduğundan ihmal edilmemeli. Yağlı ciltler, deri bariyerleri soğuk havalarda zedelenebileceği için su bazlı nemlendiriciler kullanabilirler. Cilt tipi ne olursa olsun uygun nemlendirici kullanılmalı, bu adım ihmal edilmemelidir" dedi.

Haftada bir veya iki gün peeling yapın

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için peeling yapılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, "Ciltteki ölü hücreleri cilt tipinize uygun olarak tercih edilen peelingler ile uzaklaştırabilirsiniz. Peelingler yalnızca haftada bir veya iki kez uygulanabilir. Bununla birlikte klinik ortamında doktorunuzun size uygun olarak belirlediği sıklıkta kimyasal peeling işlemi yaptırabilirsiniz" diye önerilerde bulundu.

HER MEVSİM GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş kreminin dört mevsimde kullanılması gerektiğinin altını çizen Ada Bozkurt, şunları kaydetti:

"Güneşin zararlı ışınları her mevsimde cildinizde olumsuz etkiler bırakabilir. Ciltte lekelenmeye ve cilt derisinde erken yaşlanmaya zemin hazırlayabilir. Bu nedenle her mevsim güneş kremi kullanılması büyük önem taşır. Dışarıya çıkmadan önce güneş kremi sürülmeli ve gün içerisinde 2-4 saatte bir yenilenmelidir.

Terlemeli aktiviteler yapılacaksa 15-20 dakika önce sürmek daha uygun olur. Güneş kremlerinin cilt tipine uygun seçilmesi büyük önem taşır. Ayrıca alerji ve hassasiyet gibi sorunları olan kişilerin, güneş kremi seçerken dermatoloji uzmanından destek alması gerekir." 
 

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