Soğuk havalarda dipçik gibi olmak istiyorsanız bunları yapın

Soğuk havalarda metabolizmayı güçlendirmek için verilen öneriler ortaya çıktı. Soğuk havalarda enerjik olmanın yöntemleri belli oldu. Bu yöntemler dikkat çekti.

İşte o yöntemler…

BOL BOL SU İÇİN

Her gün en az 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterin. Su, vücuttaki zararlı maddelerin ve yağların atılmasına yardımcı olur.

METABOLİZMANIZI KIŞIN DA CANLI TUTUN

Kış mevsiminde vücudumuz daha fazla enerji harcar ve bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bu yüzden soğuk günlerde hem metabolizmamızı hızlı tutmamız hem de hastalıklara karşı önlem almamız önemli. Bunun için şunları yapabilirsiniz:

SÜREKLİ VE AZAR AZAR BESLENİN

Yemek yedikten sonra metabolizma hızınız yavaşlar. Bu yüzden günde 3 büyük öğün yerine 4-5 küçük öğün tercih edin. Bu sayede daha uzun süre tok kalabilirsiniz.

ACI BİBERE YER VERİN

Yemeklerinize 1 adet kırmızı biber ekleyin. Acı biber içindeki capsaicin adlı madde metabolizmanızı canlandırır. Yemekten sonra metabolizma hızınız iki kat artar.

SOĞAN VE SARIMSAK TÜKETİN

Soğan ve sarımsak, hücrelerinizdeki yağ birikimini azaltmaya katkıda bulunabilir. Soğanda bulunan cystein adlı antioksidan çok güçlüdür. Sarımsak ise mikroplara karşı bağışıklık sisteminizi korur.

SAĞLIKLI KAHVALTI EDİN

Günün ilk öğününde vitamin ve mineral açısından zengin sebzeleri seçin. Nişastalı ve yağlı yiyecekler metabolizmanızı yavaşlatır. Bunlardan uzak durun. Yoksa kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Yemeğinizi geç saatte yemeyin.

Meyveyi gündeme alın.

Lif ve protein açısından zengin beslenin.