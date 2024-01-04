Soğuk havalarda kalbi korumanın 5 yolu ortaya çıktı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp damar hastalığı olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını vaktinde olmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Soğuk hava kalp sağlığına zarar verdiği için kalp rahatsızlığı olanlar kış mevsiminde dikkatli olmalıdır.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, olası tehlikeleri açıkladı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akpınar, kalbinizi korumak için 5 ipucu verdi:

1-Grip ve zatürreden korunun

İnsan vücudu bir bütün olarak çalışır ve hastalıklar birbirini tetikleyebilir. Kışın grip ve zatürre gibi hastalıklar daha sık görülür ve bu hastalıklar kalp hastaları için ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden kalp damar hastalığı olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını vaktinde olmaları riski azaltmak için çok önemlidir.

2-İlaçlarınızı düzenli kullanın

Kışın hava koşulları nedeniyle fiziksel aktivite azalır ve bunun yanında istenmeyen kilo alımı kan basıncını artırabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, halsizlik, nefes darlığı, burun kanaması, kalp ritminde bozukluk gibi belirtiler hipertansiyonun işaretleridir. Bu yüzden hipertansiyon sorunu olan kişilerin kışın kan basıncını sık sık ölçmeleri ve doktorlarının verdiği ilaçları düzenli kullanmaları gerekir.

3-Sıcak giyinin

Soğuk havada dışarı çıkarken tek bir kalın giysi yerine kat kat giyinmek daha iyidir. Çünkü bu şekilde vücut ısısı daha iyi korunur. Ayrıca göğüs bölgesine soğuk havanın direk gelmemesi için ceketin önünü kapatmak da yararlıdır. Bunun yanında baş bölgesi vücut ısısının hızla kaybedildiği yerlerden biridir, bu yüzden dışarı çıkarken şapka takmak ve ağızdan değil burundan nefes almak da soğuktan korunmak için etkili bir yöntemdir.

4-Düzenli egzersiz yapın

Soğuktan kaçınmak için egzersiz yapmayı bırakmayın. Dışarıda yapabileceğiniz egzersizlerin yerine evde yapabileceklerinizi seçin. Örneğin yürüyüş bandında her gün 30 ila 45 dakika arası tempolu yürüyüş yapın. Bunun yanında güneşli ve ılıman havalarda saat 11 ila 14 arasında, uygun giyinerek dışarı çıkın ve hafif tempolu yürüyüşler yapın. Bu şekilde kışın artan depresyon riski nedeniyle yükselen stres hormonlarının kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına neden olmasını da önlemiş olursunuz.

5-Taze sebze ve meyve yiyin

Kalp sağlığını korumak ve desteklemek için dengeli ve çeşitli bir beslenme şekli şarttır. Bu nedenle özellikle taze kış sebze ve meyvelerine sofranızda çok yer verin, haftada 2 gün fırında veya buğulama yöntemiyle pişirilmiş balık yemeye gayret edin. Yemeklerinizde doymuş ve trans yağ kullanmayın, şekere uzak durun. Ayrıca yemeklerinize tuz koymaktan da sakının. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için C vitamini bakımından zengin, turunçgiller gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinler yiyin ve bol su için.