Soğuk içeceklere zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk içeceklere zam

Geçtiğimiz günlerde Coca Cola'ya gelen zammın ardından birçok gazlı içeceğe ve meyve sularına zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar tam da havalar ısınırken sık tüketilen soğuk içeceklere zam geldiğini duyurdu. Erol Dündar Coca Cola'nın ardından Schweppes, Fanta ve Sprite gibi gazoz markalarının da zamlandığını açıkladı.

Erol Dündar her zamanki gibi zam haberini sosyal medya adresinden bir liste paylaşarak duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre 1 Haziran'da 1 litrelik My Cooke, Fanta, Sprite 35 liradan, Schweppes ise 45 liradan satılacak.

5 Haziran'da ise 330 ML'lik Cappy 30 liradan 200 ML'lik Cappy 10 liradan, 33 ML'lik Fuse Tea 30 liradan satılacak.

icecekler1.jpg

Erol Dündar bir önceki açıklamasında ise 330 ML'lik kutu Coca Cola'nın 30 liradan, 1 litrelik Coca Cola'nın 35 liradan satılacağını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü
Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında hesap değişti
12 şirket para dağıtacak. Bu hisselere yatırım yapan yaşadı
Doğal gaz faturası indirimi Meclis'te. 1 yıl daha uzatılacak
Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyardı: Her şey Temmuz ayını işaret ediyor
Vatandaşın dilini damağına yapıştıran zam kapıda
Bu hataları yaparsanız ATM kartınızı yutacak
Son Haberler
İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı Ekonomi
İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı
Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı Gündem
Erdoğan'ın başdanışmanı Ali Koç’u hedef aldı
Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü Yerel Haberler
Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü
Marmaray'da Galatasaray Fenerbahçe kavgası Spor
Marmaray'da Galatasaray Fenerbahçe kavgası
Otomobile giren yılanı gazla çıkardılar Yerel Haberler
Otomobile giren yılanı gazla çıkardılar
Metropoll'den dikkat çeken anket. 'İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı kazanırdı' Gündem
Metropoll'den dikkat çeken anket. 'İmamoğlu veya Yavaş aday olsaydı kazanırdı'