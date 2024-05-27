Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar tam da havalar ısınırken sık tüketilen soğuk içeceklere zam geldiğini duyurdu. Erol Dündar Coca Cola'nın ardından Schweppes, Fanta ve Sprite gibi gazoz markalarının da zamlandığını açıkladı.

Erol Dündar her zamanki gibi zam haberini sosyal medya adresinden bir liste paylaşarak duyurdu. Dündar'ın açıklamasına göre 1 Haziran'da 1 litrelik My Cooke, Fanta, Sprite 35 liradan, Schweppes ise 45 liradan satılacak.

5 Haziran'da ise 330 ML'lik Cappy 30 liradan 200 ML'lik Cappy 10 liradan, 33 ML'lik Fuse Tea 30 liradan satılacak.

Erol Dündar bir önceki açıklamasında ise 330 ML'lik kutu Coca Cola'nın 30 liradan, 1 litrelik Coca Cola'nın 35 liradan satılacağını duyurmuştu.