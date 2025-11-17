YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu’nda, çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik ve Farkındalık Kulübü tarafından organize edilen, Öğr. Gör. Yavuz Koç tarafından yürütücülüğü üstlenilen etkinlikte, doğaya karşı duyarlılığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek amacıyla öğretim elemanları ve öğrenciler bir araya geldi. Katılımcılar, kampüs bahçesine fidanlar dikerek gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda katılımcılar, doğaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çevre bilincinin artırılmasına yönelik benzer etkinliklerin sürdürülebilmesi temennisinde bulundu.