Şok iddia! Survivor'ın skandal ismi Taner Tolga Tarlacı cezaevinden kaçmaya çalıştı

Güney Kıbrıs Rum Merkezi Cezaevi'nde hapis yatan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın firar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Şok iddia! Survivor'ın skandal ismi Taner Tolga Tarlacı cezaevinden kaçmaya çalıştı

Bir süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapishanede bulunan Survivor'ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, daha önce intihar girişiminde bulunmuş ve cezaevinde diğer mahkumlar ile kavga ederek hastanelik olmuştu.

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OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; Taner Tolga Tarlacı'nın firar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Edinilen bilgiye göre Tarlacı'nın girişimi başarısız oldu. Tel örgülere tırmanmak isteyen Taner Tolga Tarlacı'yı fark eden gardiyanlar olaya hemen müdahale etti.
Acun Ilıcalı ile sorunlar yaşayınca mahkemelik olan Taner Tolga Tarlacı, hakkındaki hapis cezaları yüzünden yüzerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmıştı.

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