Şok trafik denetimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı personeller, ilçe genelinde trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Otomobilleri ile yüksek ses müzik, abart egzoz kullanan şoförlere göz açtırılmıyor.

Polis ekipleri öğle saatlerinde, kentin en yoğun noktalarından birisi olan Anıtpark Kavşağı’nda şok uygulama denetim yaptı. Personeller tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan denetimde 50’ye yakın otomobil denetlendi. Motosiklet sahiplerinin de yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde trafik kurallarına uymayan şoförlere cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Trafik polisleri bu denetimlerle beraber kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.