Şok yasak kararı: Yeni transferlere kulüp bulmaları için izin verildi

Nesine 3. Lig 4. Grup'taki ilk maçında pazar günü deplasmanda Söke 1970 ile karşılaşacak Balıkesirspor'da yönetim yazılı bir açıklama yaparak kulübe transfer yasağı geldiğini duyurdu.

Transferde iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, son dakika yasak şokuyla yeni alınan oyunculara kulüp bulmaları için izin verdi.

Kırmızı-beyazlılar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef kurumsal isim sponsorluğu sevincini yaşadığımız imza töreninin olduğu gün transfer yasağı tebligatı ile kulübün geçmiş yönetimlerinden gelen bir dosya karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı tarihli toplamı 170 bin Euro'yu bulan, dönemin başkanı Kadir Dağlı tarafından imzalanmış uzlaşma tutanağı gerekçesiyle, dosya 6 yıl gibi uzun bir aradan sonra ortaya çıkmıştır.

Transfer yasağı ve tescile engel olan bu uzlaşma tutanağı kulübümüzün muhasebe kayıtlarında borç olarak bulunmamaktadır. Kayıt dışı daha kaç tane uzlaşma tutanağı veya senet olduğu yönetim kurulumuzca bilinmemektedir."