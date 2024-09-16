Manisa'da sokak düğünleri yasaklandı

Manisa Valiliği, il sınırları içerisindeki sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet ve diğer toplu eğlencelere ilişkin yeni bir yasağı duyurdu. Kırsal kesimler hariç şehir merkezinde uygulanacak olan bu yasak, özellikle sokaklarda düzenlenen etkinliklerin yarattığı gürültü ve acil durum araçlarının geçişinde yaşanan zorlukları gerekçe göstererek alındı.

YASAĞIN KAPSAMI VE GEREKÇESİ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki etkinlikler bu yasaktan muaf tutulacak. Şehir merkezindeki düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet gibi toplu eğlenceler ise yasak kapsamında olacak. Açıklamada, sokaklarda yapılan etkinliklerin aşırı gürültüye neden olduğu ve bu durumun vatandaşlardan yoğun şikayetlere yol açtığı belirtildi. Özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratan gürültünün yanı sıra, okul döneminin başlamasıyla birlikte eğitim süreçlerinin de aksadığı vurgulandı.

Manisa Valiliği, sokakların kapatılmasının ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştırdığına dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin trafik ve acil sağlık hizmetleri üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin ciddi sorunlara yol açtığı ifade edildi. Valilik, halkın huzurunu korumak ve kamu sağlığını gözetmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

Valilik, yasağın uygulanması konusunda kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerinin sıkı bir denetim yapacağını duyurdu. Yasağa uymayanlar için Kabahatlar Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesindeki hükümlerin uygulanacağı açıklandı. Bu çerçevede, yasaklara riayet etmeyen kişilere ceza kesileceği ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ifade edildi.