Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti

Buca'da kafası demir parmaklıklar arasına sıkışan sahipsiz bir köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri masum bir canın hayatını kurtardı. Ekipler sayısız kurtarma operasyonuna katıldı bu sefer ki ise bir sokak hayvanıydı.

Buca Kaynaklar bölgesinde, bir iş yerinin demir parmaklıkları arasına kafası sıkışan köpeğin yardımına koştu.

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Sahipsiz köpek bir süre demir parmaklıklar arasında kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri imdadına yetişti. Çevredekilerin haber verilmesi ile bulunduğu yerden başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Demir parmaklıkları kesen ekipler, köpeğin yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.

Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti

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