Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanların öldürülmesine izin veren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açılan davada ilk değerlendirmesini yarın yapacak.

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'ta yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda büyük tepki çeken düzenlemeye karşı CHP'nin 15 Ağustos'ta yaptığı başvuru üzerine açılan iptal davasını, yarın Genel Kurul gündemine alacak.

Yarın gerçekleştirilecek toplantıda, dava ile ilgili ilk inceleme yapılacak. Başvuruda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, dava daha sonra belirlenecek bir tarihte esastan görüşülecek. Yüksek Mahkeme, yürürlüğün durdurulması talebini yarınki toplantıda karara bağlayabileceği gibi, bu talebi esas aşamasında da değerlendirebilecek.

17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

CHP, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, kanunun 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurmuştu.

Başvurunun ardından, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Mahkeme önünde yaptığı basın açıklamasında, iptali istenen maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması ilkesine ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tamamen aykırı olduğunu savunmuştu.