Sokak köpeği 7 yaşındaki Umut’un yüzünü parçaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tatil yapan 7 yaşındaki Umut K., sokakta oynarken sahipsiz bir köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Sokak köpeği 7 yaşındaki Umut’un yüzünü parçaladı

Çocuğun yüzünde yaralar oluştu ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Umut K., sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

Olay, Akhisar mahallesi 203. Sokakta gerçekleşti. Umut K., ailesiyle birlikte Belçika'dan İnegöl'e gelmişti. Bir gün sokakta oyun oynarken, mahalleli tarafından beslenen sokak köpeği çocuğa saldırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, köpeği uzaklaştırmayı başardı. Yüzünde kanlar içinde kalan Umut K., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Umut K., sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

İnegöl Belediyesi ekipleri, olayın ardından bölgeye gelerek saldırgan köpeği yakalamak istedi. Ancak mahalle sakinleri, köpeğin bakımını üstlendiklerini ve zararsız olduğunu söyleyerek ekiplere engel oldu. Ekipler, köpeğin saldırgan davranışlar sergilediğini belirterek hayvanı bakım merkezine götürdü.

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