Sokak köpeği turiste saldırdı

Kaynak: İHA
Sokak köpeği turiste saldırdı

Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı. Turist köpeğin kucağındaki çocuğuna zarar vermemesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Göreme beldesinde bulunan Uzundere vadisinde eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı" dedi.

aw289095-04.jpg

Köpeğin saldırgan gözükmediğini belirten Dearden "Isıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar” şeklinde konuştu.

aw289095-01.jpg

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, “Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Biz de misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık” dedi.

Son Haberler
Real Madrid çıldırdı. Transfer listesini şimdiden hazırlıyor
Real Madrid çıldırdı. Transfer listesini şimdiden hazırlıyor
Bursa2da yol verme kavgası
Bursa2da yol verme kavgası
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Qantas uçağı kalkış sırasında asfaltı böyle uçurdu
Uçak pistin asfaltını uçurdu
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi