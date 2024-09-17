Sokak köpeği turiste saldırdı

Göreme beldesinde bulunan Uzundere vadisinde eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı" dedi.

Köpeğin saldırgan gözükmediğini belirten Dearden "Isıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar” şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, “Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Biz de misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık” dedi.