Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli scooter ile gezen kız çocuğu, şantiye alanının önünden geçtiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Köpekler havlayarak kız çocuğunu kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan kız çocuğu dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken kız çocuğu çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kız çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunduğu öğrenildi.