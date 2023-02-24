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Sokak köpekleri mi öldürdü. Otopsi ortaya çıkaracak

Rize'nin Muradiye Beldesi'nde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğü iddia edilen şahsın düşerek kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor. Son sözü otopsi sonucu söyleyecek.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:18
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Sokak köpekleri mi öldürdü. Otopsi ortaya çıkaracak

Sokak köpekleri mi öldürdü. Otopsi ortaya çıkaracak
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İHA'nın haberine göre, olay merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah 07.00 sıralarında 65 yaşındaki Tahsin Yazıcı, hava almak için evin önüne çıktığı esnada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü dengesini kaybederek evin önünde bulunan ve sobaya atılmak üzere hazırlanmış odunların arasına düştü. 

Düştüğü yerde baygınlık geçiren Yazıcı'yı kendisinin beslediği öğrenilen sokak köpekleri yaklaşık 1 metre kadar uzaklıkla olan otoyola ortasına kadar çekti. Bu esnada oradan geçen bir okul servisi Yazıcı'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ve sokak köpeklerinin de başında beklediğini fark ederek önce Yazıcı'ya saldırdığını düşündüğü köpekleri bölgeden uzaklaştırdı sonrasında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Yazıcı'nın hayatını kaybettiğinin öğrenilmesi üzerine cansız bedeni Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi. Kaburgalarında kırık olan ve köpeklerin kendisini çekerken kolunu kopardığı düşünülen Yazıcı'nın kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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