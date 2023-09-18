Sokak köpekleri vatandaşların kabusu oldu. Bu teröre ne zaman dur denilecek

Sürüleşmiş sokak köpekleri, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, özellikle çocuklara saldırıp ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden oluyorlar.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yoldan geçenlere saldıran ve sürü halinde gezen çok sayıda sahipsiz köpek yüzünden de vatandaşlar sokakta korkarak yürür hale geldi.

Bazıları evlerinden dışarı adım atmaya çekinirken, bazı vatandaşlar ise sahipsiz köpekleri gördüğünde yolunu değiştirmek zorunda kalıyor.

Mahalle sakinlerinin gece saatlerinde yükselen köpek seslerinden rahatsız olduğu ve yetkililerden aylardır çözüm beklediği iddia ediliyor.

Ayrıca sürü halinde gezen bir grup köpeğin kedilere saldırdığı birini de parçaladığı ortaya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane sakinlerinin başıboş köpeklerle yaşadığı zorlu anlar ise böyle görüntülendi.

Görüntülerde gece saatlerinde yükselen köpek sesleri duyuluyor. Ayrıca vatandaşların sokakta sürü halinde gezen köpekleri gördüklerinde tedirgin oldukları ve yollarını değiştirdikleri görülüyor.