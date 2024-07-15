Sokak köpeklerin saldırdığı iş insanı ölümden döndü

Sokak köpeklerinin vatandaşlara özellikle çocuklara saldırısı her gün kulağa geliyor. İktidar sokak köpeklerinin saldırısını önlemek için itlaf kararı aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 12 Temmuz Cuma akşamı saat 19.30 sularında Yıldızburnu mevkiinde yürüyüşe çıkan iş adamı Ercan Erdem, başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklere karşı direnç gösteren çalışan Erdem, dengesini kaybederek yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Başından yaralanan iş adamı bilincini kaybedince vatandaşlar tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir gün gözlem altında kalan Erdem'in taburcu olması sonrası evde tedaviye devam edildiği bildirildi.

"BEN ORADA ÖLEBİLİRDİM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ercan Erdem, yürüyüşe çıktığını bu sırada başıboş gezen sokak köpeklerinin üzerine atladığını söyledi. Erdem bu sırada düştüğünü ve kafasını kaldırıma çarptığını belirterek “Eğer vatandaşlarımız ilgisiz olsaydı olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ben orada ölebilirdim” dedi.

BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ

Gözlerini hastanede açtığını söyleyen Erdem olay sonrası köpeğin bir kadına daha saldırdığını öğrendiğini açıkladı.

Erdem “Vatandaşlardan biri ben baygın haldeyken köpeğin bana zarar vermesini önlemiş ve daha sonrasında da kan akan yerlerime ilk müdahaleyi yapmış. Durumun ciddiyetini düşünerek diğer vatandaşların da yardımıyla beni kendi araçları ile hastaneye yetiştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde kurtuldum. Yoksa belki de o köpek parçalardı beni. Ancak hastanede müşaade altına aldıklarında kendime gelebildim” şeklinde konuştu.