Sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’dan haber var

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve üç ay süren hastane tedavisinin ardından Tunahan Yılmaz taburcu oldu. Kafkas Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası ağır yaralanan ve Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan, zorlu bir ameliyat sürecinin ardından ailesinin yanına döndü. Baba Halil Yılmaz, oğlunun eve dönüşünden duyduğu mutluluğu dile getirirken, kimse için böyle bir acının tekrarlanmasını istemediğini belirtti.

Bir ay boyunca evden hastaneye pansuman ve fizik tedavi için gidileceğini, bir ay sonra ise Tunahan’ın başka bir operasyon geçireceğini açıkladı. Oğlunun eskiden neşeli ve esprili bir çocuk olduğunu, ancak şu anda konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti. Tunahan’ın biraz agresif ve sessiz bir tavır sergilediğini, eski neşesini yitirdiğini ve hayatın şu an için zorlu olduğunu söyledi. Sahipsiz köpek sorununun çözülmesini isteyen

Yılmaz, Keçiören Belediyesi’nin köpekleri toplayıp barınaklara götürmesinin yeterli olmadığını, kısırlaştırma ve barınaklara taşıma gibi kalıcı çözümler gerektiğini vurguladı.

Anne Ergül Yılmaz ise, oğlunun eve dönmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. Yakın zamanda başka bir çocuğun daha köpek saldırısına uğradığını belirten Yılmaz, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını talep etti. Tunahan’ın tedavi sürecinin zorlu geçtiğini ve eve dönmesiyle bir nebze olsun rahatladığını, ancak tedavisinin devam edeceğini sözlerine ekledi.