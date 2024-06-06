Sokak köpeklerini uyutulmasıyla ilgili "Niye uyutuyoruz? Öldürsek ondan daha iyi" dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak köpeklerini uyutulmasıyla ilgili "Niye uyutuyoruz? Öldürsek ondan daha iyi" dedi

Türkiye'nin gündeminde olan sokak köpeklerini uyutma yasasına karşı çıktığını söyleyen bir vatandaşın sözleri, sosyal medyada şaşkınlık yarattı. "Hayvanları uyutmaya ben karşıyım. Niye uyutuyoruz? Öldürsek ondan daha iyi. Sen veya ben vurup öldürelim daha iyi."

Türkiye'de son zamanlarda gündemde olan sokak köpeklerini uyutma yasasıyla ilgili olarak bir sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri büyük tepki çekti. Vatandaş, hayvanları uyutma pratiğine karşı çıkarak şunları söyledi: "Hayvanları uyutmaya ben karşıyım. Niye uyutuyoruz? Öldürsek ondan daha iyi. Sen veya ben vurup öldürelim daha iyi." Olayı çok yanlış anlayan vatandaşın açıklaması viral oldu.

Bu sözler, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Birçok kişi, hayvan haklarına ve sokak hayvanlarının korunmasına yönelik duyarlılığın artması gerektiğini vurgularken, bazıları ise sokak köpeklerinin sayısının kontrol altına alınması için sert önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

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