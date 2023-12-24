Sokak ortasında gözünü kırpmadan vurdu. Cinayet anbean kameraya yansıdı

Konya'da Cuma günü akşam saatlerinde, Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet başlayan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi.

İş yeri önünde Mehmet Yıldız'a yaklaşan Ramazan D., bir anda yanında bulunan tabancayı çıkartarak Mehmet Yıldız’a ateş edip olay yerinden kaçtı.

Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



CİNAYET ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.’nin olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.