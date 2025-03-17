Sokak ortasında korkunç cinayet. Çapraz ateşli suikasttan kurtulamadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında korkunç cinayet. Çapraz ateşli suikasttan kurtulamadı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet kaskı takan 2 kişi pusu kurdukları Bayram Zunluoğlu’nu (26), evinin bulunduğu caddede çapraz ateşe tutarak vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park edip inen Bayram Zunluoğlu, sokağın üst ve alt tarafından başlarında kask bulunan 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu.

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Zunluoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bayram Zunluoğlu ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zunluoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Bayram Zunluoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı aile kabristanında toprağa verilecek.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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