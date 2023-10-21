Sokak ortasında silahlı kavga

Uşak’ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sokak ortasında silahlı kavga

Kavga, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerle karşılıklı ateş açılması sonucu K.Ç. (25) ve S.E. (27) silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılardan K.Ç. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.E. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan K.Ç’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı.

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