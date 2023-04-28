Sokak ortasında silahlı saldırı: Bacağından vurup kaçtılar

Bursa'da bir vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: Bacağından vurup kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında tabancayla vurulan bir şahıs yaralandı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Serkan K. (39), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı ise araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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