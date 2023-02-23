Sokak röportajı: Depremde muhalefetin suçu olabilir. Bu arkadaş da bir oy atacak siz de bir oy atacaksınız

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 18 gün geçerken ölü sayısı da artıyor. Sosyal medyada birbirinden depremle ilgili ilginç fotoğraf ve videolar paylaşılmaya devam ediyor.

İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında Türkiye’deki deprem felaketiyle ilgili kendisini mikrofon uzatılan bir vatandaşın söyledikleri izleyenlere hayrete düşürdü.

“MUHALEFETİN SUÇU OLABİLİR”

Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında yapılan sokak röportajında bir vatandaş "Allah katından geldiği için hükümetin suçu yok ama muhalefetin suçu olabilir.'' dedi, sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

ÇOK SAYIDA İZLENME VE YORUM ALDI

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

İŞTE O İLGİNÇ DİYALOG:

Vatandaş: Reisin arkasındayız. Kim ne derse desin boştur. Tayyip Erdoğan ne derse doğrudur.

Muhabir: Gerçek mi söylüyorsun?

Vatandaş: Gerçek söylüyorum.

Muhabir: Yıkılan binaların yüzde 98 1999’dan önce dedi.

Vatandaş: Tamam ona bir şey diyemem ama bu deprem felaketleri Allah katından gelen bir durum olduğu için buna ne devletin ne hükümetin suçu yok diye görüyorum.

Muhabir: Muhalefetin herhangi bir suçu olabilir mi? Mesela gerekli baskıyı yapmamış.

Vatandaş: Muhalefetin suçu olabilir kendim dedik diyor ama yaptıkları bir şey yok.

Muhabir: Fay hattının geçtiği yere şehir kurmak ve oranın 20 yıl içinde yıkılacağını bilmek oradaki insanları öldürmekle aynı manaya gelmiyor mu?

Vatandaş: Orasına bir yorum yapamam.

NE OLMUŞTU:

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

22 Şubat 2023 günü saat 23:26 itibarıyla depremde can kaybı 43 bin 556 oldu.

AFAD’ın verdiği bilgiye göre 448 bin 18 kişi depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 7 bin 184 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 301 bin 289 çadırın kurulumu tamamlandı. Bölgede 6 bin 375 konteyner kuruldu.