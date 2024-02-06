Sokak röportajında garip sözler. 'Emekli olamadım ama AKP'den memnunum'

Ramazan Süzen
Sokak röportajında garip sözler. 'Emekli olamadım ama AKP'den memnunum'
Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir vatandaş, emekli olamadığını dile getirerek hiçbir şeyi olmadığını belirtti. Ancak "20 yıl geçse de ben AKP'ye oy veririm ve AKP'den memnunum" dedi.

Akıllara durgunluk veren bir sokak röportajı daha sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş konuşmasının başında emekli olamadığından yakındı ancak röportajın devamında AKP'nin emeklilik verdiğini öne sürerek, AKP'den çok memnun olduğunu dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEYİM YOK PAZARCIYIM AMA OYUM HER ZAMAN AKP"

Bir sokak röportajında "Emekli olamadığını, emekli olmak için ise devletin kendisinden 5 bin TL istediğini" ancak bu istenen parayı verecek durumu olmadığını belirten vatandaş, "Para istediler, emekli olamadım ama olsun Ak Parti başımızda dursun. Ben memnunum AKP'den" dedi.

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Mikrofon uzatılan vatandaş konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"DOKTOR BEDAVA DAHA NE YAPSIN AKP"

"Hiçbir şeyim yok, pazarcılık yapıyorum. AKP'den memnunum. Bir kere para veriyor, millete bakım parası veriyor, emeklilik veriyor, doktor bedava daha ne yapsın AKP!"

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