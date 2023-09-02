Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması

Ankara’da Sokak röportajına konuşan iki gence "Domuz eti tüketiyor yiyor musunuz?" diye soruldu. Gençlerin soruya verdikleri cevap ise dikkat çekti.

“HER TÜRLÜ GÜNAHA VARIM DOMUZ ETİNE YOKUM”

Gençler "Domuz eti tüketiyor yiyor musunuz?" sorusuna,

“Yok biz Ankaragüçlüyüz, yörelerimize aykırı. Domuz eti yemeyiz. Her türlü günaha varım ama domuz etine yokum” yanıtını verdi.

“ALKOLÜN GÜNAHSAL BOYUTU FARKLI”

Gençler, “Alkol kullanıyormusunuz? oda günah değil mi?” sorusuna ise,

“Alkol kullanıyoruz ama onun günahsal boyutu farklı. Eskiden alkol hep helalmiş ama domuz eti harammış. Mekke’de bile eskiden alkol içiyorlarmış” dedi.

Sokak röportajı kısa sürede binlerce izlenirken, vatandaşların günahsal boyut tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.