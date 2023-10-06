Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası

Çorum L Tipi Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu, katıldığı sokak röportajında hükümeti eleştirince tenzili rütbe ile Ağrı Doğubayazıt'a atandı.

Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası

Çorum Haber gazetesi muhabiri Nurdan Akbaş'ın yaptığı sokak röportajına konuşan Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu, , “Çorum’da ekmek 5 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz?” sorusuna AKP hükümetini eleştirerek yanıt verdi. Karslıoğlu, verdiği Röportaj sonrasında Ağrı, Doğubayazıt'a tenzili rütbe ile atandı.

“HÜKÜMETİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRMEK LAZIM HAKLISINIZ”

Karslıoğlu, “Çorum’da ekmek 5 lira oldu. Neler düşünüyorsunuz?” sorusuna,

“Abi, hükümeti bir an önce değiştirmek lazım, haklısınız” şeklinde cevap verdi. Akbaş’ın, Karslıoğlu’na, “Ama daha yeni geçti seçim?" diye sorması üzerine, Karslıoğlu, “Bu da oy verenlerin meselesi, doğru söylüyorsunuz. Çorum gerçekten sıkıntılı bu konuda. Asgari ücretli olan en az 4 kişilik bir aile, 6 tane ekmek almak durumundalar, nasıl geçinirler bilmiyorum” diye cevap verdi.

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“DOĞUBAYAZIT’A ATANDI”

Çorum L Tipi Cezaevi Müdürü Hamit Karslıoğlu’nun verdiği sokak röportajı sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlendi. Bazı kesimlerin tepkiyle karşıladığı bazı kesimlerin ise beğendiği röportaj sonrası Karslıoğlu, Ağrı, Doğubayazıt'a tenzili rütbe ile atandı.

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