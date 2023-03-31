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Kafalarını keseriz diyen Hizbullahçı serbest bırakıldı

Sokak röportajında “Kafalarını keseriz” diyen Hizbullahçı olduğunu söyleyen İsmail Cevher Kasımoğlu serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:38
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Sokak röportajında kafalarını keseriz diyen Hizbullahçı serbest bırakıldı

Kafalarını keseriz diyen Hizbullahçı serbest bırakıldı
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Batman’da bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu söyleyen İsmail Cevher Kasımoğlu, “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Kasımoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI 'PEŞİNİ BIRAKMAYIZ' DEMİŞTİ

CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” açıklamasını yapmış, Kasımoğlu ise tepkilerden sonra özür videosu yayınlamıştı.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLAMIŞTI

Şüpheli Kasımoğlu, tepkilerden sonra özür videosu yayınlamıştı. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını, Türk halkından özür dilediğini dile getirdi.

TÜFEKLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kasımoğlu'nun, elinde uzun namlulu silahla poz verdiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.

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