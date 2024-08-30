Sokak röportajında konuşan 4 yaşındaki küçük kız pahalılığa isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan 4 yaşındaki küçük kız pahalılığa isyan etti

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına babasıyla katılan 4 yaşındaki Arin, sokak röportajında hayat pahalılığına isyan etti. Küçük kızın samimi sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına babasıyla katılan 4 yaşındaki Arin, söyledikleriyle herkesin dikkatini çekti. Sokak röportajında Türkiye’deki hayat pahalılığına dair şikayetlerini dile getiren minik kız, izleyenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü. Arin, abur cubur ve dondurma gibi basit zevklerden bile mahrum kaldığını belirterek, pahalılıktan ne kadar etkilendiğini gözler önüne serdi.

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Arin, “Artık abur cubur da alamıyorum. Bıktım bundan. Hele bir babamlar Erdoğan olsun, günlerini göstereceğim onlara. Pahalı. Babamla gidiyorum, bakıyorum birkaç şeyler çok pahalı. Mesela biz amcamla dondurma almaya gidiyoruz, tek bizim oradaki bakkal ucuza veriyor. Ama diğer marketlere gidiyorum hepsi çok pahalı. Yetti artık. Hem babamların sigarası da fazla. Bıktım bu çocuk kıyafetleri de çok pahalı olmuş. Yeter. Kim suçlu? Tabii ki de o kötü adam. Her şeyin fiyatını bu kadar yükseğe çıkartmış. Bunun yüzünden 1 milyon fakir oldu.” şeklinde konuştu.

Arin’in bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, küçük kızın pahalılık karşısında duyduğu öfkeye hak vererek onun masumane isyanını destekledi. Arin’in bu içten çıkışı, yaşadığı zorlukların sadece yetişkinleri değil, çocukları da nasıl derinden etkilediğini gözler önüne serdi. Küçük yaşına rağmen hayatın zorluklarını anlamaya çalışan Arin, izleyenleri hem şaşırttı hem de takdir topladı.

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