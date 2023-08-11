Sokak röportajında konuşan AKP'li gurbetçi, Avrupa'nın yaşam şartlarını övdü

Yurt yaşında yaşayan gurbetçi vatandaş katıldığı sokak röportajında 'Türkiye'de ekonomi kötü' dedi, Avrupa'daki koşulları övdü. ‘Burada insanlar 10 12 saat çalışıyor az para kazanıyor. Biz orada 8 saat çalışıyoruz daha fazla para kazanıyoruz.’

Sokak röportajında konuşan AKP'li gurbetçi, Avrupa'nın yaşam şartlarını övdü

Yurt dışında yaşayan AKP'ye oy verdiğini dile getiren bir vatandaş, sokak röportajına konuştu. Vatandaş, Türkiye’de ekonomik durumun iyi olmadığını dile getirirken Avrupa’daki yaşam şartlarını övdü.

Vatandaş sokak röportajında şunları söyledi:

“Yurt dışında yaşıyorum burda pahalılık var diyorlar da o kadar pahalılık yok. Türkiye çok pahalı. Ben bakıyorum olmaz böyle. Bu insanlar nasıl yaşayacak bende bilmiyorum. Bakın ben kıyafet alışverişi yaptım biz bunun için yarım gün çalışıyoruz. Bende AKP'liyim ama gidişat hoşuma gitmiyor. Ama bunlar Tayyibin elinde olan birşey değil dünyada kriz var. Tayyibe çok baskı yapıyorlar."

BEN ARABAYLA GEZİYORUM ONLAR GEZEMİYOR

“İnsanlara çok üzülüyorum. Burda kendi ablam var yeğenim var. Ben arabayla geziyorum onlar gezemiyor.

Burada insanlar 10 12 saat çalışıyor az para kazanıyor. Biz orada 8 saat çalışıyoruz daha fazla para kazanıyoruz.

Akparti'ye oy verdiğim için pişman olmadım” Dedi.

Gurbetçi vatandaş konuşmasının sonunda İstanbul aşığı olduğunu ve emekli olunca İstanbul’a taşınacağını söyledi.

YURT DIŞINDA EMEKLİ OLUP EURO İLE TÜRKİYE’DE KRALLAR GİBİ YAŞIYORLAR

Video sosyal medyada yayınlanınca gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları, gurbetçilerin oylarını Ak Parti'ye vermesinin en büyük nedeninin Euro ve dolar kurunun oldukça yüksek olmasını neden gösteriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, gurbetçi vatandaşların Avrupa dan emekli olup, yüksek euro, dolar kurlarıyla Türkiye’de yaşadıklarını, Avrupa’dan aldıkları emekli maaşlarıyla krallar gibi geçindiklerini söyledi.

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