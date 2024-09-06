Sokak röportajında konuşan vatandaş Suriyelilerle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

Sokak röportajında görüşlerini dile getiren vatandaş, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara sert eleştiriler yöneltti.

Özellikle Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımları ve onların toplumsal hayattaki tutumlarını eleştiren vatandaş, Türkiye'nin mevcut durumuna dair oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

Vatandaş şunları söyledi:

“Elin Suriyelisine 13 bin ₺, kendi halkına 10 bin ₺ maaş veriyor.

Geliyor bizim ülkemizde bir de kabadayılık yapıyor; kızlarımıza laf atıyor, tecavüz ediyor. Şehit kanıyla alındı bu ülke, parayla satılır mı? Konuşacağım!”

Sığınmacılara yönelik bu mali desteklerin haksız olduğunu düşündüğünü ifade eden kişi, kendi halkının mağdur olduğunu savundu.

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Bu tür olayların toplumda büyük bir huzursuzluk yarattığını belirten vatandaş, bu durumun ülkenin manevi değerlerine zarar verdiğini düşündüğünü ekledi.

Bu sert eleştiriler, sokaktaki insanların duygularına tercüman olurken, özellikle sığınmacı politikaları ve ekonomik sıkıntılar hakkında tartışmaların ne kadar hararetli olduğunu da gözler önüne serdi.