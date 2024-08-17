Ümit Özdağ yıllar önce her şeyi bilmiş. Suriyelileri kimlerin göç ettirdiğini açıklamış

Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası Türkiye’ye gelmeye başlayan sığınmacılar sosyal ve ekonomik büyük sorunlarına neden oluyor. Sayıları 10 milyonları bulan sığınmacılar ve kaçakların ülkelerine dönmeleri için çağrılar yapılsa da özellikle AB destekli projeler ile Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olmaları için adımlar atılıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Meclis’te milletvekili olduğu dönemde yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Özdağ yaptığı konuşmada Suriyelileri kimlerin göç ettirdiğini açıkladı. Özdağ, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak isteyenlerin terör örgütü PKK eliyle bölgedeki Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmeleri için zorladığını vurguladı. Özdağ, terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde devletleşme sürecinde olduğuna dikkat çekerek sonrasında sıranın İran’a ve Türkiye’ye geleceğini vurguladı.

Özdağ, konuşmasında şunları söyledi:

“Suriyeli sığınmacılara karşı çıkmayı hatip ırkçılık olarak nitelendirdi. HDP/PKK’nın bu konudaki tavrının çok açık olduğu ortada Suriye’den yapılan stratejik göçle Suriye’nin kuzeyinde bir Pkkistan Amerikan desteği ile kurulmaya çalışılıyor ve oradan etnik temizlik Türkiye’ye yönelik yapılıyor. Ondan dolayı Suriyelilerin Türkiye’den gitmesini istemiyorlar. Çünkü birlikte siyasal eylemleri yaptıkları ve terörü destekledikleri örgüt orada devletleşme süreci içinde.

Şimdi sizler anlıyor musunuz kimler Suriyeliler kalsın istiyorlar ve neden kalsın istiyorlar? Çünkü bu bir büyük Kürdistan projesidir. Önce Irak’ta bir devlet yapısı kurdular, şimdi Suriye’de kuruyorlar. Sonra İran ve sıra Türkiye’ye gelecek. Onun için ‘Suriyelilere vatandaşlık verin’ diyorlar. Halbuki biz Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istiyoruz. PKK tarafından şiddet kullanılarak oradan Türkiye’ye yollanan insanların dedelerinin vatanlarına geri dönmelerini istiyoruz. Burada 2-3 nesilden beri bulunmuyoruz biz. 1000 senedir burada duruyoruz, gelecek 1000 senede de burada duracağız. İstediğiniz kadar emperyalizm ile işbirliği yapın, Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek.”