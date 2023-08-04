Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Yakalandı

İstanbul’daki bir sokak röportajında “Uyuşturucu satıyorum” diyerek sosyal medyada gündem olan U.A. isimli kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Yakalandı

İstanbul'un Sancaktepe'De gerçekleştirilen bir sokak röportajında, mikrofon uzatılan genç, “İllegal ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna "Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum." şeklinde yanıt vermişti.

Olayın yaşandığı sokak röportajında, soruyu soran kişinin "Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum." şeklindeki sözlerine ise genç, cesur bir tavırla "Şaka değil, yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil." şeklinde karşılık vermişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu.

Tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit ederek Sancaktepe'de ikamet ettiği yeri belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

U.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında U.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

U.A.'nın uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda U.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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