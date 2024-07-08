Sokak röportajındaki adam bütün derin bilgileri açıkladı. Dayanın emekliler 50 sene süper güç oluyoruz

Sokak röportajına konuşan bir adam söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk Cumhuriyetleri’nin para basacağını iddia eden adam, para basmayla birlikte bir TL’nin 80 TL değerine ulaşacağını, ikinci bir Osmanlı Devleti’nin kurulacağını, 80 devletin tek bayrak altında yaşayacağını öne sürdü.

“ESKİ OSMANLI 600 YIL YAŞAMIŞSA İKİNCİ OSMANLI 5000 YIL YAŞAYACAK”

Adam, “Eski Osmanlı 600 yıl yaşamışsa ikinci Osmanlı 5000 yıl yaşayacak. Dolar babaları batmış olacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki insanların Türkiye'de yaşamaya başlayacağını da söyleyen adam, “Dolar babaları batmış olacak o zaman. TL değer kazanmaya başlayacak birkaç gün sonra” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeraltı kaynaklarından petrol çıkardığını da iddia eden adam, “Petrolü üretmeye başladık. Yakında ihracata başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Adamın verdiği röportaj sosyal medyanın gündemine otururken bazı sosyal medya kullanıcıları adamın söylediklerini ti ye aldı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,