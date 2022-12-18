Ben 14 yaşındayken 29 yaşındaki adamla evlendirildim. Sokak röportajındaki kadın ağlayarak anlattı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki adamla evlendirdiğinin ortaya çıkmasıyla tüm Türkiye ayağa kalkarken Yusuf Ziya Gümüşel ve çocuğa cinsel istismarda bulunan Kadir İstekli tutuklandı.

Bu olayın yankıları sürerken sokak röportajları yapan “Sokak Kedisi” adlı Youtube hesabı, vatandaşlara 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunu sordu.

BENİ 14 YAŞINDA 29 YAŞINDAKİ ADAMLA EVLENDİRDİLER”

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın “Babam beni 14 yaşında 10 milyar başlık parasıyla evlendirdi” dedi.

Oyun çocuğuydum. İmkanım yoktu, hiçbir yere başvuramadım. Adliyenin yolunu bilmiyordum korkardım. Şu an hatırladığım rezillik, kötü günlerim oldu. Eşimden ayrıldım.

29 yaşındaydı eşim, uçakta bir bayan küçük çocuğun üstünü örtsene dedi eşim için. Hayatımı kararttılar hayatları kararsın” dedi.