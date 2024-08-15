Sokak röportajları yasaklanacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajları ve sosyal medya platformlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı öncesinde CNN TÜRK'e konuşan Tunç, halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden ifadelerin yasal yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

"YAPTIRIMLAR UYGULANIR"

Tunç, "Sosyal medya ve sokak röportajları, düşünce özgürlüğü açısından önemlidir. Ancak bu konuşmalar, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal ederse, ceza kanunlarında yaptırımlar uygulanır" dedi.

ROBLOX'UN NEDEN KAPATILDIĞINI AÇIKLADI

Instagram'ın kapatılması konusuna da değinen Tunç, bunun katalog suçlarla ilgili görüşmeler sonucunda aşıldığını ve platformun tekrar erişime açıldığını belirtti. Ayrıca, Roblox oyununa yönelik bazı şikayetler nedeniyle alınan önlemlerin, çocukların güvenliğini koruma amacı taşıdığını söyledi.

SOKAK RÖPORTAJLARI YASAKLANACAK MI?

Tunç, sokak röportajlarına herhangi bir yasaklama getirilmediğinin altını çizerek, "Düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri suç değildir, ancak halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek ifadeler yargının müdahalesini gerektirir. Bu tür durumlarda yargı makamları devreye girer ve suç olup olmadığını değerlendirir" ifadelerini kullandı.

Tunç'un bu açıklamaları, İzmir’de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeline ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y.'nin tutuklanmasının ardından geldi.