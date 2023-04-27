Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı

Bir sokak sanatçısının "Yorgun yıllarım" şarkısını söylediği anlarda, yoldan geçen bir vatandaşın mikrofonu eline alarak eşlik etmesi sosyal medyada gündem olurken, videoyu izleyenleri de gülümsetti.

Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı

Editör: Gülsüm Acıyan

"Yorgun Yıllarım" şarkısına bir sokak sanatçısıyla düet yapan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan videoda, bir sokak sanatçısı Cengiz Kurtoğlu'nun "Yorgun Yıllarım" parçasını seslendirdiği sırada ilginç anlar yaşandı.

Gencin tek başına hem seslendirme hem de gitar çaldığı anlarda yanına yaklaşan bir vatandaş, şarkıya eşlik etmek istedi.

Gençle birlikte şarkıya eşlik eden vatandaş, şarkıyı kaldığı yerden devam ettirdi. Bu sırada genç bir yandan gitar çalarken bir yandan da vatandaşla birlikte şarkıyı söyledi.

Şarkıya eşlik eden vatandaşın performansı dikkat çekerken, parçanın tamamını seslendirdikten sonra çevredekilerden de büyük beğeni aldı.

yo1.png

yo2.png

Öne Çıkanlar
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Uzmanı açıkladı: Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir Sağlık
Uzmanı açıkladı: Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti Güncel
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama Güncel
Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi Güncel
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı Güncel
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı Güncel
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması