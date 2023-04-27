Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı

Editör: Gülsüm Acıyan

"Yorgun Yıllarım" şarkısına bir sokak sanatçısıyla düet yapan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan videoda, bir sokak sanatçısı Cengiz Kurtoğlu'nun "Yorgun Yıllarım" parçasını seslendirdiği sırada ilginç anlar yaşandı.

Gencin tek başına hem seslendirme hem de gitar çaldığı anlarda yanına yaklaşan bir vatandaş, şarkıya eşlik etmek istedi.

Gençle birlikte şarkıya eşlik eden vatandaş, şarkıyı kaldığı yerden devam ettirdi. Bu sırada genç bir yandan gitar çalarken bir yandan da vatandaşla birlikte şarkıyı söyledi.

Şarkıya eşlik eden vatandaşın performansı dikkat çekerken, parçanın tamamını seslendirdikten sonra çevredekilerden de büyük beğeni aldı.