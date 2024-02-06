Sokak üzerinde park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

Kaynak: DHA
Sokak üzerinde park halindeki çok sayıda aracı çizdiler
İzmit'te sokak üzerinde park halindeki çok sayıda araç kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından çizildi.

İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Sokakta park halindeki çok sayıda araç, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından çizildi. Araçların çizildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine araçların bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, sürücülerin şikayeti üzerine olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için inceleme başlattı.

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"ARABAMIZIN 2 KAPISINI BOYDAN BOYA ÇİZMİŞLER"

4 ay önce aldığı otomobili çizilen mağdurlardan Cevdet Külük, "Aracı yeni aldığını, park halinde bıraktığını Geldiğinde ise arabanın iki kapısını boydan boya çizdiklerini söyledi. Şikayetçi olduklarını belirten Külük, "Mahalle halkı 20-25 araçta çizik oluştu diyorlar ama burada 5 tane var, devamı da varmış bunların. Ben zaten bu sokakta oturmuyorum. Arabayı buraya emanet bırakmıştım. Yeni aldım, 4 aylık spor araba. Ben sadece kendi aracımda sanıyordum; burayı gören kamera var mı diye bakmaya gelmiştim. O sıra diğer vatandaşlar da geldi; şu anda burada 5 kişi olduk. İnşallah yapanı bulurlar. Yazık, günah. Ekonomiye zarar bu" ifadelerini kullandı.

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