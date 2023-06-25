Sokak yemeği modasının son temsilcisi: Tavada kızartılmış taşlar

Temel malzemesi taş olan Çin mutfağının yeni gözdesi 'tavada taş kızartma' neredeyse her köşe başındaki seyyar satıcılarda satılmaya başlandı.

TAŞA BAHARATLAR EŞLİK EDİYOR

Ülkenin doğusundaki Hubei eyaletinde ortaya çıkan ve büyük bir tavaya yerleştirilen çakıl taşlarının üzerlerine boca edilen biber ve sarımsak sosu gibi karışımlarla pişirilen yemek, taşın üstündeki baharatların emilmesiyle tüketiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ülkedeki çok sayıda sosyal medya fenomeninin hesaplarında paylaşmasıyla bir anda dünyada ses getiren yeni yemek modası, şeflerin yemeği nasıl yaptıklarını anlattıkları videolarla daha da tanındı.

“TAŞLARI GERİ VERMEMİZ Mİ GEREKİYOR?”

Aromalı taşlar avuç içi büyüklüğünde kutularda ve 2,30 dolar satılıyor ve bu yemeği tadanların çoğunun aynı soruyu sordukları görülüyor. Müşterilerden, "Yedikten sonra taşları size geri vermemiz mi gerekiyor" sorusunu aldıklarını söyleyen esnaflar cevap olarak ise, "Evinize hatıra olarak götürün" diyor.



